Elezioni, la Lega: Cresciamo nei sondaggi, centrodestra avanti più di 10 punti (Di domenica 14 agosto 2022) La Lega cresce nei sondaggi, che confermano un trend positivo per il partito di Matteo Salvini ormai da qualche settimana. Lo riporta il Carroccio in una nota sottolineando che l'ultima rilevazione che va in questa direzione è di Enzo Risso: tra il 5 agosto e il 12 agosto, la Lega è salita dello 0,6% passando dal 14,1% al 14,7%. In generale, per Risso il valore complessivo del centrodestra è al 45,3% contro il 34,9% della somma di Pd, Azione, Iv, +Europa, Articolo 1, Sinistra Italiana e Verdi, Insieme per il Futuro. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

