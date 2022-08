“É dura per lui, lo aiuteremo”, il commento amaro dell’allenatore sul giovane italiano! (Di domenica 14 agosto 2022) La stagione di Sebastiano Esposito non è iniziata nel migliore dei modi, prestazioni poco convincenti hanno portato l’attuale allenatore dell’Anderlecht a parlare della situazione del calciatore all’interno del club. “Per lui è dura. Ma sta lavorando sodo e noi saremo lì per aiutarlo e sostenerlo. Ci sono giocatori diversi come Fabio, che non hanno bisogno di tempo per adattarsi ed esibirsi. Per alcuni come Sebastiano ci vuole più tempo, non significa niente” – Queste le parole del mister alla vigilia del match di campionato. Esposito Anderlecht Dichiarazioni Fabio Silva è appena sbarcato in Belgio e pare che si sia subito ambientato molto bene, non possiamo dire lo stesso del centravanti azzurrino, il quale non sta attraversando un gran periodo di forma, sia fisica che mentale. Il talento del classe ’00 di proprietà dell’Inter è fuori discussione, ... Leggi su rompipallone (Di domenica 14 agosto 2022) La stagione di Sebastiano Esposito non è iniziata nel migliore dei modi, prestazioni poco convincenti hanno portato l’attuale allenatore dell’Anderlecht a parlare della situazione del calciatore all’interno del club. “Per lui è. Ma sta lavorando sodo e noi saremo lì per aiutarlo e sostenerlo. Ci sono giocatori diversi come Fabio, che non hanno bisogno di tempo per adattarsi ed esibirsi. Per alcuni come Sebastiano ci vuole più tempo, non significa niente” – Queste le parole del mister alla vigilia del match di campionato. Esposito Anderlecht Dichiarazioni Fabio Silva è appena sbarcato in Belgio e pare che si sia subito ambientato molto bene, non possiamo dire lo stesso del centravanti azzurrino, il quale non sta attraversando un gran periodo di forma, sia fisica che mentale. Il talento del classe ’00 di proprietà dell’Inter è fuori discussione, ...

