Depay alla Juventus: l'indizio social e la mossa di McKennie (Di domenica 14 agosto 2022) La Juventus si prepara a scendere in campo per l'esordio in campionato, la squadra di Massimiliano Allegri dovrà vedersela contro il Sassuolo. I bianconeri si candidano ad un ruolo da grande protagonista, la dirigenza è scatenata sul fronte calciomercato. Sono arrivati calciatori del calibro di Pogba, Di Maria, Bremer e Kostic, la squadra può essere considerata molto più forte. E' ai dettagli l'arrivo dell'attaccante Memphis Depay. Il calciatore è pronto a liberarsi dal Barcellona, la Juventus ha messo sul piatto un contratto da 6 milioni di euro. Il calciatore ha dato l'ok e l'arrivo in Italia è previsto già nei prossimi giorni. Sono arrivati importanti indizi. McKennie ha lasciato il numero 14 (lo stesso che Memphis Depay indossa al Barcellona) per predendersi l'8. Il calciatore olandese ha iniziato ...

