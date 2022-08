Berlusconi, ecco come fermare gli sbarchi. E l'Ue ci deve aiutare (Di domenica 14 agosto 2022) Silvio Berlusconi continua a somministrare le sue "pillole" di programma in vista delle elezioni del 25 settembre. Domenica 14 agosto è la volta della ricetta di Forza Italia per contrastare il fenomeno "dell'immigrazione clandestina, un infame traffico di esseri umani" che rappresenta "anche una grave minaccia per la nostra economia e la nostra sicurezza", premette il Cav nel suo video diffuso sui social network. In primis Berlusconi ricorda i suoi traguardi, quando nel 2010 il governo da lui guidato "aveva praticamente arrestato l'immigrazione clandestina con solo 4mila migranti" arrivati illegalmente in Italia. Ma oggi il fenomeno rappresenta "di nuovo un grande pericolo per l'Italia. L'Europa ci deve aiutare, bisogna fermare gli sbarchi siglando nuovi accordi con i paesi ... Leggi su iltempo (Di domenica 14 agosto 2022) Silviocontinua a somministrare le sue "pillole" di programma in vista delle elezioni del 25 settembre. Domenica 14 agosto è la volta della ricetta di Forza Italia per contrastare il fenomeno "dell'immigrazione clandestina, un infame traffico di esseri umani" che rappresenta "anche una grave minaccia per la nostra economia e la nostra sicurezza", premette il Cav nel suo video diffuso sui social network. In primisricorda i suoi traguardi, quando nel 2010 il governo da lui guidato "aveva praticamente arrestato l'immigrazione clandestina con solo 4mila migranti" arrivati illegalmente in Italia. Ma oggi il fenomeno rappresenta "di nuovo un grande pericolo per l'Italia. L'Europa ci, bisognaglisiglando nuovi accordi con i paesi ...

