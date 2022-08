VIDEO | Calciomercato Napoli: il PSG mette gli occhi su OSIMHEN! (Di sabato 13 agosto 2022) L’asse tra Napoli e Parigi in questi giorni è molto calda. Il club azzurro tratta con il Paris Saint-Germain per la doppia operazione Fabian Ruiz e Keylor Navas. Il centrocampista spagnolo è ormai a un passo, mentre per il portiere costaricano si tratta ancora su cifre ed eventuali buonuscite. Tuttavia, non si sarebbe parlato soltanto di loro due in occasione del blitz del direttore sportivo Cristiano Giuntoli delle scorse ore nella capitale transalpina. Secondo quanto reso noto dal giornalista Paolo Bargiggia, il club francese avrebbe strappato un’opzione, in vista del prossima anno, per l’attaccante Victor Osimhen. Stando a quanto rivelato dall’esperto di Calciomercato, l’attaccante nigeriano è molto stimato sia dal tecnico Galtier che dal ds Campos, dove lo ha già avuto al Lille. Il club francese ha strappato, si legge, un’opzione per la prossima ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 13 agosto 2022) L’asse trae Parigi in questi giorni è molto calda. Il club azzurro tratta con il Paris Saint-Germain per la doppia operazione Fabian Ruiz e Keylor Navas. Il centrocampista spagnolo è ormai a un passo, mentre per il portiere costaricano si tratta ancora su cifre ed eventuali buonuscite. Tuttavia, non si sarebbe parlato soltanto di loro due in occasione del blitz del direttore sportivo Cristiano Giuntoli delle scorse ore nella capitale transalpina. Secondo quanto reso noto dal giornalista Paolo Bargiggia, il club francese avrebbe strappato un’opzione, in vista del prossima anno, per l’attaccante Victor Osimhen. Stando a quanto rivelato dall’esperto di, l’attaccante nigeriano è molto stimato sia dal tecnico Galtier che dal ds Campos, dove lo ha già avuto al Lille. Il club francese ha strappato, si legge, un’opzione per la prossima ...

