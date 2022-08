Uomo ucciso a colpi di pistola | l' agguato all' ingresso di un lido affollato di bagnanti | chi era

(Di sabato 13 agosto 2022) Omicidio oggi, 13 agosto, a Marina di Lesina in provincia di Foggia. Undi 51 anni - originario di San Severo - è statod'arma da fuoco all'del"Holiday", località Punta...

Errorigiudiziar : Lo arrestarono con l'accusa di aver ucciso un uomo a New York. Ma lui era in Florida e aveva 13 testimoni che potev… - Agenzia_Italia : Un uomo di 34 anni è stato ucciso dalla polizia dopo aver aperto il fuoco sulla folla a Cettigne - StefaniaFalone : RT @Agenzia_Ansa: Un uomo è stato ucciso all'ingresso di uno stabilimento nel Foggiano, a Marina di Lesina, con colpi di arma da fuoco. La… - Lautaresque : @_userv Ma poi perché hanno ucciso l'uomo ragno - IlBlogdiAndy : RT @Agenzia_Ansa: Un uomo è stato ucciso all'ingresso di uno stabilimento nel Foggiano, a Marina di Lesina, con colpi di arma da fuoco. La… -

Foggia, omicidio all'ingresso dello stabilimento Undi 45 anni è statoa colpi d'arma da fuoco davanti all'ingresso di uno stabilimento balneare di Marina di Lesina, in provincia di ...Undi 51 anni , è statonel parcheggio di uno stabilimento nel Foggiano , a Marina di Lesina , con colpi di arma da fuoco. Secondo i primi dettagli emersi dall'attività investigativa condotta ...Agguato mortale in provincia di Foggia. Un uomo di 52 anni, Maurizio Cologno, è stato ucciso a colpi di pistola sul lungomare di Lesina. È accaduto intorno a mezzogiorno ...Un uono di 52 anni è stato ucciso all'ingresso di uno stabilimento, a Marina di Lesina, con colpi di arma da fuoco.'E' successo tutto in pochi istanti' dicono alcuni testimoni (ANSA) ...