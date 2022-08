Ultime Notizie Roma del 13-08-2022 ore 19 | 10

(Di sabato 13 agosto 2022)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno ancora esteri nel primo piano ti faccio carina hanno respinto non sentiva Lucia verso da policia ho annunciato lo Stato maggiore delle Forze Armate ucraine nel suo ultimo aggiornamento pubblicato su Facebook the party House Thiene Noto su telegram il capo dell’amministrazione militare regionale hanno ucciso ieri 5 civili hanno feriti Altri 35 del corso di bombardamenti nella regione di Donetsk noi compreso dall’ inizio dell’ invasione dell’Ucraina nella regione sono stati uccisi 628 civile 1880 sono rimasti feriti lutto nel mondo della televisione è morto a 93 anni Piero Angela Buon viaggio papà ha scritto il figlio Alberto sui suoi profili Social annunciano La scomparsa del padre nato a Torino nel 1928 Piero Angela aveva iniziato la sua carriera ...

Agenzia_Ansa : Meteo: weekend con ultime piogge, da martedì nuova ondata caldo. È la sesta dal 10 maggio. Da Ferragosto l'anticic… - isabellarauti : ???? Sulla *Gazzetta Tricolore* leggi e condividi tutte le novità, le proposte e l'attività di @FratellidItalia L'ed… - Agenzia_Ansa : Gli aerei e le navi da guerra cinesi hanno attraversato la 'linea mediana' dello Stretto di Taiwan nel secondo gior… - ennatrasporti : Enna – Accordo tra Polizia e Asp per prevenire le stragi del sabato sera - bizcommunityit : Elezioni politiche 2022, le ultime notizie -

Oggi il Pd presenta il proprio programma elettorale : "Il 25 settembre s'impone una scelta storica", ha detto Enrico Letta. Giorgia Meloni ribadisce la necessità di eleggere il presidente della ...Nel Milan il caso più spinoso è quello riguardante Rafael Leao , che stando allechiede un contratto da 7 milioni di euro dopo la scorsa annata da assoluto protagonista. Dietro le ... Coronavirus ultime notizie. Oggi in Italia altri 24.787 casi (-30,2% sulla settimana) e 129 morti Due italiani, soci in affari, sono stati trovati morti in un appartamento in affitto a New York, nel Queen's. In base ai primi riscontri, la ...