Ultime Notizie – Piero Angela | l’amico jazzista di una vita | “Aveva finalmente registrato il suo disco”

"Prima di essere un divulgatore Piero era un grande pianista jazz. Ci conoscevamo da più di 70 anni e proprio ieri mi è arrivata una sua lettera in cui mi diceva che finalmente Aveva registrato il suo disco". A parlare così con l'Adnkronos di Piero Angelo è l'amico di una vita Gigi Marsico, 95 anni, chitarrista jazz e anche lui con un passato nella radio Rai. "Nella lettera di ieri – afferma – Piero mi annunciava di aver registrato altri tre pezzi, mi informava che nel disco ogni brano sarebbe stato preceduto da una sua introduzione di 30 secondi e mi chiedeva se ero riuscito in una ricerca negli archivi di un altro brano che lui suonò in radio moltissimo tempo fa".

