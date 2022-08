Tuttosport – non va a Monza e chiede la cessione (Di sabato 13 agosto 2022) 2022-08-13 09:17:00 Arrivano conferme da Tuttosport: Tutti i giocatori sanno tutto già da tempo, quando la truppa sale sul pullman a metà pomeriggio, direzione Monza. Altro che allenamento sereno dietro al capitano che tira il gruppo. Lukic aveva già dato: quella telefonata al mattino a Juric, dopo che il tecnico aveva terminato la sua conferenza. Una telefonata poi svelata dal tecnico alla società, ma anche dal giocatore stesso ai confidenti, ai compagni che l’hanno chiamato, a procuratori, amici vari. Raccontano: «Sasa ha telefonato al mister, gli ha detto che non ce l’ha affatto con lui, che anzi gli dispiace per il tecnico, che non ce l’ha con nessun compagno, con nessuno dello staff… Ha detto al mister di non convocarlo, di non contare più su di lui (difatti non è partito per Monza; ndr). Sasa è stufo, parla di promesse non ... Leggi su justcalcio (Di sabato 13 agosto 2022) 2022-08-13 09:17:00 Arrivano conferme da: Tutti i giocatori sanno tutto già da tempo, quando la truppa sale sul pullman a metà pomeriggio, direzione. Altro che allenamento sereno dietro al capitano che tira il gruppo. Lukic aveva già dato: quella telefonata al mattino a Juric, dopo che il tecnico aveva terminato la sua conferenza. Una telefonata poi svelata dal tecnico alla società, ma anche dal giocatore stesso ai confidenti, ai compagni che l’hanno chiamato, a procuratori, amici vari. Raccontano: «Sasa ha telefonato al mister, gli ha detto che non ce l’ha affatto con lui, che anzi gli dispiace per il tecnico, che non ce l’ha con nessun compagno, con nessuno dello staff… Ha detto al mister di non convocarlo, di non contare più su di lui (difatti non è partito per; ndr). Sasa è stufo, parla di promesse non ...

