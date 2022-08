Taormina, il mare chiude: boom di malori tra i turisti per un guasto alla fogna. «Bambini con vomito e diarrea» (Di sabato 13 agosto 2022) Il mare di Taormina chiude a turisti e abitanti. Un guasto alla condotta fognaria dell'impianto consortile ha provocato lo sversamento di acque nere nel torrente Mazzeo che, di fatto, confluisce... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 13 agosto 2022) Ildie abitanti. Uncondottaria dell'impianto consortile ha provocato lo sversamento di acque nere nel torrente Mazzeo che, di fatto, confluisce...

