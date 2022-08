Supplenze GaE e GPS 2022, spezzone orario e completamento SCUOLA: come si compila la domanda e come viene assegnato l’incarico (Di sabato 13 agosto 2022) Nelle domande per l'assegnazione delle Supplenze, per ciascuna sede espressa, l'aspirante sceglie il tipo di contratto. Preferenza analitica, spezzone orario e completamento territoriale su SCUOLA: come opera la procedura informatizzata. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 13 agosto 2022) Nelle domande per l'assegnazione delle, per ciascuna sede espressa, l'aspirante sceglie il tipo di contratto. Preferenza analitica,territoriale suopera la procedura informatizzata. L'articolo .

orizzontescuola : Supplenze GaE e GPS 2022, spezzone orario e completamento SCUOLA: come si compila la domanda e come viene assegnato… - lacittanews : Di redazione Fino al 16 agosto ore 14 gli aspiranti inseriti in GaE e GPPS possono presentare la do… - TecnicaScuola : Supplenze Gae e GPS. Precedenze -- - ProDocente : Supplenze Gae e GPS. Precedenze - orizzontescuola : Supplenze GaE e GPS 2022, SPEZZONE: completamento su scuola, comune, distretto o provincia. Come si compila domanda -