Serie A, c’è Lecce-Inter: le formazioni ufficiali (Di sabato 13 agosto 2022) Le formazioni ufficiali di Lecce-Inter, match della prima giornata della Serie A 2022/2023 Tutto pronto allo stadio ‘Via Del Mare’ dove alle 20:45 scenderanno in campo Lecce e Inter nel match valido per la prima giornata della Serie A 2022/2023. Da pochi minuti i due allenatori, Marco Baroni e Simone Inzaghi, hanno comunicato le formazioni ufficiali di Lecce-Inter, eccole: Lecce (4-3-3): 30 Falcone; 17 Gendrey, 6 Baschirotto, 4 Cetin, 25 Gallo; 8 Bistrovic, 42 Hjulmand, 16 Gonzalez; 27 Strefezza, 77 Ceesay, 11 Di Francesco. A disposizione: 1 Bleve, 21 Brancolini, 9 Colombo, 10 Di Mariano, 14 Helgason, 19 Listkowski, 22 Banda, 24 Frabotta, 26 Ciucci, 29 Blin, 31 ... Leggi su intermagazine (Di sabato 13 agosto 2022) Ledi, match della prima giornata dellaA 2022/2023 Tutto pronto allo stadio ‘Via Del Mare’ dove alle 20:45 scenderanno in camponel match valido per la prima giornata dellaA 2022/2023. Da pochi minuti i due allenatori, Marco Baroni e Simone Inzaghi, hanno comunicato ledi, eccole:(4-3-3): 30 Falcone; 17 Gendrey, 6 Baschirotto, 4 Cetin, 25 Gallo; 8 Bistrovic, 42 Hjulmand, 16 Gonzalez; 27 Strefezza, 77 Ceesay, 11 Di Francesco. A disposizione: 1 Bleve, 21 Brancolini, 9 Colombo, 10 Di Mariano, 14 Helgason, 19 Listkowski, 22 Banda, 24 Frabotta, 26 Ciucci, 29 Blin, 31 ...

DIRETTA Serie A, Lecce - Inter e Monza - Torino - Formazioni Ufficiali LIVE Allo 'U - Power Stadium', invece, c'è grande attesa per l'esordio assoluto nella massima serie dei biancorossi di Stroppa, che non avrà a disposizione il capitano Pessina acciaccato oltre agli ...