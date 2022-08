Manchester United, figuraccia contro il Brentford al 45?: reazioni social sul 4-0 al 45? (Di sabato 13 agosto 2022) Il Manchester United vive un momento che definire ‘difficile’ è tragicamente eufemistico. Infatti, i Red Devils con Cristiano Ronaldo principale stella, dopo aver perso a sorpresa il primo match di Premier League, è sotto di ben quattro reti al termine del primo tempo del confronto con il Brentford. Seconda turno di campionato iniziato nel peggiore dei modi per gli uomini di Ten Hag, i quali evidentemente non hanno assorbito al meglio gli schemi dell’allenatore ex Ajax; netto 4-0 a discapito dello United, storico club inglese, firmato dalle reti di Da Silva, Jensen, Mee e Mbeumo. Situazione difficile anche da descrivere per il glorioso Manchester, con gli utenti social che ci hanno però provato con commenti…al veleno per la maggior parte. Di seguito le reazioni su ... Leggi su sportface (Di sabato 13 agosto 2022) Ilvive un momento che definire ‘difficile’ è tragicamente eufemistico. Infatti, i Red Devils con Cristiano Ronaldo principale stella, dopo aver perso a sorpresa il primo match di Premier League, è sotto di ben quattro reti al termine del primo tempo del confronto con il. Seconda turno di campionato iniziato nel peggiore dei modi per gli uomini di Ten Hag, i quali evidentemente non hanno assorbito al meglio gli schemi dell’allenatore ex Ajax; netto 4-0 a discapito dello, storico club inglese, firmato dalle reti di Da Silva, Jensen, Mee e Mbeumo. Situazione difficile anche da descrivere per il glorioso, con gli utentiche ci hanno però provato con commenti…al veleno per la maggior parte. Di seguito lesu ...

