Lutto cittadino per Emanuele, morto a 15 anni in un incidente stradale. L'amico ancora grave (Di sabato 13 agosto 2022) Emanuele Piacenti , un'intera comunità sconvolta per la morte del ragazzo di appena 15 anni , in un incidente stradale . L'amico che si trovava con lui, in sella allo scooter, è ancora in gravi ... Leggi su leggo (Di sabato 13 agosto 2022)Piacenti , un'intera comunità sconvolta per la morte del ragazzo di appena 15, in un. L'che si trovava con lui, in sella allo scooter, èin gravi ...

