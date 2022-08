Lecce-Inter 1-1 LIVE | segna Lukaku | pareggia Ceesay Forcing nerazzurro | ma Falcone para tutto

Inter : Oggi, finalmente, è il giorno di #LecceInter ?? Vediamo quanto vi ricordate delle sfide con la nostra prossima avver… - Inter : Tutti pronti? Quanti di voi a Lecce? ???? #LecceInter - SuperSportBlitz : #SerieA - Goal Alert: Lecce 0-1* Inter *(Lukaku 2') #SSFootball - Klito35864266 : Non siamo buoni a vincere contro il lecce figuriamoci contro le big #inter - FrancyPanzer99 : Seconda maglia dell'inter andata a ruba nei primi 2 giorni, a lecce persino i giocatori se la contendono tirandola.… -

...00 Excelsior - Vitesse 3 - 1 CALCIO - SERIE B 20:45 Parma - Bari 2 - 2 CALCIO - SERIE A 18:30 Milan - Udinese 4 - 2 18:30 Sampdoria - Atalanta 0 - 2 20:451 - 1 20:45 Monza - Torino 0 - ......00 Excelsior - Vitesse 3 - 1 CALCIO - SERIE B 20:45 Parma - Bari 2 - 2 CALCIO - SERIE A 18:30 Milan - Udinese 4 - 2 18:30 Sampdoria - Atalanta 0 - 2 20:451 - 1 20:45 Monza - Torino 0 - ...In campo anche Monza-Torino 0-0. Nelle partite delle 18,30 Udinese travolta 4-2, esordio ok del Milan campione. Atalanta corsara supera 2-0 la Sampdoria (ANSA) ...LECCE – INTER Lecce: Falcone, Gendrey, Gallo, Cetin (20’ Blin), Baschirotto, Hjulmand, Gonzalez, Bistrovic, Ceesay, Strefezza, Di Francesco. All. Baroni Inter: Handanovic, De Vrij, Skriniar, Dimarco, ...