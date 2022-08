Inter, Inzaghi: «Sul mercato non rido» (Di sabato 13 agosto 2022) Simone Inzaghi commenta nervosamente il mercato dell’Inter dopo la vittoria col Lecce: «Argomento su cui non c’è niente da ridere» Simone Inzaghi commenta con un certo fastidio le domande postegli sul mercato dopo la vittoria contro il Lecce. Di seguito le sue parole. LE PAROLE- «Mi spiace ma su questo argomento non rido, la società sa che mi serve un difensore con certe caratteristiche, ogni giorno non mi piace leggere sui giornali che le altre acquistano e l’Inter deve vendere» L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 13 agosto 2022) Simonecommenta nervosamente ildell’dopo la vittoria col Lecce: «Argomento su cui non c’è niente da ridere» Simonecommenta con un certo fastidio le domande postegli suldopo la vittoria contro il Lecce. Di seguito le sue parole. LE PAROLE- «Mi spiace ma su questo argomento non, la società sa che mi serve un difensore con certe caratteristiche, ogni giorno non mi piace leggere sui giornali che le altre acquistano e l’deve vendere» L'articolo proviene da Calcio News 24.

cmdotcom : Inter, Marotta gela Inzaghi: 'Mercato chiuso? Normale che dica così, ma noi abbiamo degli obbighi. Il difensore...' - capuanogio : L'#Inter vince una partita giocata in modo troppo incostante e confuso. Prima domina, poi rimette in gioco il… - Gazzetta_it : Psg, nuovo assalto a Skriniar. Inzaghi fa muro, ora tocca all'Inter #calciomercato - interclubpavia : Inzaghi, si parla di Inter solo per cessioni, non mi piace - TUTTOJUVE_COM : Inzaghi: 'Difensore? Non mi va di scherzare, le altre acquistano tutti i giorni mentre per l'Inter si parla solo di… -