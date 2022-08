Giuntoli a Parigi: pronto a trattare per Navas col Psg (Di sabato 13 agosto 2022) Corriere dello Sport – . Dopo l’ok di Aurelio De Laurentiis e la conferma di Simeone … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di sabato 13 agosto 2022) Corriere dello Sport – . Dopo l’ok di Aurelio De Laurentiis e la conferma di Simeone … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

DiMarzio : #Calciomercato | @sscnapoli, blitz di #Giuntoli a Parigi per #FabianRuiz e #KeylorNavas. Contatti anche per… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO #Napoli, blitz a #Parigi del direttore sportivo #Giuntoli Col #Psg si continua a trattare per… - capuanogio : #Simeone al #Napoli in prestito da 3,5 milioni con riscatto a 12 che diventa obbligatorio a determinate condizioni.… - SiamoPartenopei : CorSport - Blitz Giuntoli a Parigi: si sblocca doppio affare Fabian-Navas! Novità sullo stipendio del portiere: cif… - partenopeoswiss : RT @DiMarzio: #Calciomercato | @sscnapoli, blitz di #Giuntoli a Parigi per #FabianRuiz e #KeylorNavas. Contatti anche per #Ndombele del @Sp… -

Mercato Napoli, idea Ndombele e sogno Szoboszlai INVIATO A CASTEL VOLTURNO - Un affare chiama l'altro: il viaggio di Cristiano Giuntoli a Parigi apre un vuoto a centrocampo e induce a riflessioni che restano vive sino al primo settembre. Il Napoli ha preso un attaccante (ed è Simeone), ne sogna disperatamente un altro ... Napoli, Giuntoli scatenato: chiusa un'operazione, in ballo altri tre affari Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli - come riferisce Sky Sport - è poi volato a Parigi per incontrare il Psg e portare avanti la doppia trattativa relativa alla cessione di Fabian Ruiz e all'... Tutto Napoli Blitz di Giuntoli a Parigi: ecco come si può sbloccare l'affare col PSG Sistemato il contratto di Simeone dopo l'ok di ADL, Cristiano Giuntoli ha salutato e se ne è andato verso un aeroporto lontano da sguardi indiscreti ... Scambio Fabian-Keylor Navas: blitz Giuntoli a Parigi Calcio Napoli - Giuntoli è volato a Parigi per sbloccare il doppio affare con il PSG legato al trasferimento di Fabian Ruiz in Francia ed all'arrivo di Keylor Navas al Napoli. Scambio Fabian-Keylor Na ... INVIATO A CASTEL VOLTURNO - Un affare chiama l'altro: il viaggio di Cristianoapre un vuoto a centrocampo e induce a riflessioni che restano vive sino al primo settembre. Il Napoli ha preso un attaccante (ed è Simeone), ne sogna disperatamente un altro ...Il direttore sportivo Cristiano- come riferisce Sky Sport - è poi volato aper incontrare il Psg e portare avanti la doppia trattativa relativa alla cessione di Fabian Ruiz e all'... Blitz di Giuntoli a Parigi: ecco come si può sbloccare l'affare col PSG Sistemato il contratto di Simeone dopo l'ok di ADL, Cristiano Giuntoli ha salutato e se ne è andato verso un aeroporto lontano da sguardi indiscreti ...Calcio Napoli - Giuntoli è volato a Parigi per sbloccare il doppio affare con il PSG legato al trasferimento di Fabian Ruiz in Francia ed all'arrivo di Keylor Navas al Napoli. Scambio Fabian-Keylor Na ...