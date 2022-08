Delacroix | il colorista romantico che intuì le ricerche impressioniste

(Di sabato 13 agosto 2022) Eugèneè considerato uno dei massimi esponenti del Romanticismo del quale incarna la malinconia, l’avversione all’accademismo, l’impeto creativo e il riferimento alla storia, medievale e contemporanea anziché antica. Oggi ricorre l’anniversario di morte (Parigi, 13 luglio 1863) dell’artista che diceva: ‘’La prima qualità di un quadro è di essere una gioia per l’occhio’’. Una considerazione anticonvenzionale e rivoluzionaria per quei tempi, frutto del distacco dalla poetica dominante neoclassica appresa dal maestro e pittore Pierre-Narcisse Guèrin, nello studio nel quale conobbe – tra l’altro – il grande artista anche egli cardine del Romanticismo: Théodore Géricault. Michelangelo, Tiziano e Rubens furono i suoi modelli ma il modo di dipingere fece un vero salto qualitativo solo dopo aver osservato le opere di Constable ‘’ Visto i Constable. Constable mi ...

Il giornale dell'Arte

Eugène(Charenton - Saint - Maurice, 1798 Parigi, 1863) si definiva une il lavoro sui colori, con le loro infinite sfumature e significati, non aveva alcun segreto per lui. Dai ...Veronese è noto come grandeoltre che per le sue decorazioni illusionistiche ( trompe - l'... poi, nel XIX secolo,e Cézanne. Ma Veronese è importante anche per un altro motivo : ha ... Spatinate le donne di Algeri