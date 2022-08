Calciomercato Lecce | in difesa piace Saintini del Sion

(Di sabato 13 agosto 2022), per laCorvino guarda in Svizzera: occhi puntati a NathanaeldelIlè alla continua ricerca di un difensore, dopo le defezioni per infortunio di Dermaku, Tuia e Cetin. Come riportato da Pianeta.it, Corvino starebbe valutando Nathanael, difensore classe 2000 del. I due club avrebbero già avviato i contatti. L'articolo proviene da Calcio News 24.

calciomercatoit : ????#Inter, ??#Marotta: “Non ci saranno rivoluzioni. Per completare la rosa serve un sostituto di #Ranocchia” ???? - news24_inter : ?????#Marotta: «Nessuna rivoluzione, all’#Inter manca solo un difensore» - ParliamoDiNews : Lecce, Di Francesco:` Questa squadra ha ambizione, la tifoseria è caldissima` | Serie A | - sportli26181512 : Inter, Marotta gela Inzaghi: 'Mercato chiuso? Normale che dica così, ma noi abbiamo degli obbighi. Il difensore...'… - interliveit : #Marotta prima di #LecceInter: 'Mercato? Le parole di #Inzaghi sono comprensibili, noi abbiamo l'obbligo di garanti… -

, per la difesa Corvino guarda in Svizzera: occhi puntati a Nathanael Saintini del Sion Ilè alla continua ricerca di un difensore, dopo le defezioni per infortunio di Dermaku,...- INTER - Sabato 13/08 h. 20.45 PRONTERA MONDIN - ROSSI L. IV: MARCENARO VAR: BANTI AVAR: PAGANESSI 47' - Ceesay parte in posizione regolare nell'azione del gol dell'1 - 1 leccese. MONZA - ...In campo anche Monza-Torino 0-0. Nelle partite delle 18,30 Udinese travolta 4-2, esordio ok del Milan campione. Atalanta corsara supera 2-0 la Sampdoria (ANSA) ...LECCE-INTER 0-1 (2' Lukaku) DI SEGUITO LA DIRETTA TESTUALE DI LECCE-INTER 21.53 - Calcio d'inizio dell'Inter, via alla ripresa: PARTITI! 21.52 - Rientrano in campo anche le ...