Cade per trenta metri con la bici: soccorso i gravi condizioni un ciclista (Di sabato 13 agosto 2022) Un ciclista del pordenonese del 1956 è stato portato in ospedale a Udine in gravi condizioni per le conseguenze di una caduta con la bici. La caduta è avvenuta durante la discesa in località Col delle Palse non lontano da Casera Busa Bernart: il ciclista è precipitato per trenta metri nel bosco sottostante la sede stradale che stava percorrendo. I compagni si sono portati alla Casera per chiamare il Nue112 perchè non c’era campo sul luogo della caduta. Sul posto si sono portati I Vigili del Fuoco e, disponibili poco lontano, i soccorritori della stazione di Pordenone del soccorso Alpino. La persona, che è stata ritrovata priva di sensi, è stata soccorsa dall’equipe tecnico sanitaria dell’elisoccorso regionale, che è stata sbarcata ... Leggi su udine20 (Di sabato 13 agosto 2022) Undel pordenonese del 1956 è stato portato in ospedale a Udine inper le conseguenze di una caduta con la. La caduta è avvenuta durante la discesa in località Col delle Palse non lontano da Casera Busa Bernart: ilè precipitato pernel bosco sottostante la sede stradale che stava percorrendo. I compagni si sono portati alla Casera per chiamare il Nue112 perchè non c’era campo sul luogo della caduta. Sul posto si sono portati I Vigili del Fuoco e, disponibili poco lontano, i soccorritori della stazione di Pordenone delAlpino. La persona, che è stata ritrovata priva di sensi, è stata soccorsa dall’equipe tecnico sanitaria dell’eliregionale, che è stata sbarcata ...

