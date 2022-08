Berlusconi: Letta in malafede, mai chieste dimissioni Mattarella (Di sabato 13 agosto 2022) Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi replica alle polemiche sulla riforma presidenziale: "Letta è in malafede, nessun avviso di sfratto a Mattarella. Da noi solo idee costruttive", chiosa il ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 13 agosto 2022) Il leader di Forza Italia Silvioreplica alle polemiche sulla riforma presidenziale: "è in, nessun avviso di sfratto a. Da noi solo idee costruttive", chiosa il ...

