Almenno | Sarnico e Casnigo | tornano le sagre degli uccelli

(Di sabato 13 agosto 2022) In Bergamascale. Come da tradizione, vengono riproposte le storiche manifestazioni adSan Salvatore,, dedicate ai tanti appassionati. Ecco la panoramica con tutte le informazioni.SAN SALVATORE Domenica 14 agosto adSan Salvatore torna la sagra regionale. L’iniziativa, giunta all’86esima edizione, si svolgerà al parco sant’Uberto. Ecco il programma. Sabato 13 agosto – alle 18 al parco sant’Uberto verrà celebrata la messa. Domenica 14 agosto – alle 5 apertura della sagra; – alle 5.15 inizio iscrizioni alla gara del canto; – alle 6 inizio dei giudizi della gara di canto ...

