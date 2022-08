´Vorremmo prolungare la sua permanenza qui´ – Rodgers | boss del Leicester | spera nell’accordo con Vardy

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 12 agosto 2022) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Il manager delCity Brendanha confermato giovedì che il club sta lavorando a un prolungamento del contratto per l’icona dei Foxes, 35 anni, Jamieè arrivato anel 2012 e da allora ha collezionato 164 gol in 386 presenze con il club. Solo Arthur Chandler (273 gol), che ha giocato dal 1923 al 1935, e Arthur Rowley (251 gol dal 1950 al 1958) hanno segnato di più per il. L’ex attaccante dell’Inghilterra ha ora registrato sette stagioni consecutive in Premier League con almeno 13 gol.è nell’ultimo anno del suo contratto, ma il capo dei Foxesè ottimista sul fatto che firmerà un altro accordo. “’s l’appetito è ...