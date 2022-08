"Vi dico io cosa ha detto davvero Berlusconi": la verità sulla frase su Mattarella (Di venerdì 12 agosto 2022) Le parole di Berlusconi sul presidenzialismo e sulla possibilità che Mattarella si dimetta hanno scatenato una polemica senza fine, soprattutto a sinistra. Adesso prende la parola il costituzionalista Michele Ainis, che all'Agi ha detto: "L'ipotesi più desiderabile sarebbe quella di stabilire per l'eventuale riforma costituzionale sul presidenzialismo l'entrata in vigore nella prossima legislatura, ma non in quella che si formerà dopo il 25 settembre. In quel caso Mattarella sarebbe a fine mandato e quindi sarebbe il prossimo presidente della Repubblica a essere scelto in maniera diversa". Ainis, poi, ha spiegato di avere detto le stesse cose di Berlusconi in un articolo di qualche giorno fa, senza però suscitare lo stesso effetto: "Se si passa a un ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 12 agosto 2022) Le parole disul presidenzialismo epossibilità chesi dimetta hanno scatenato una polemica senza fine, soprattutto a sinistra. Adesso prende la parola il costituzionalista Michele Ainis, che all'Agi ha: "L'ipotesi più desiderabile sarebbe quella di stabilire per l'eventuale riforma costituzionale sul presidenzialismo l'entrata in vigore nella prossima legislatura, ma non in quella che si formerà dopo il 25 settembre. In quel casosarebbe a fine mandato e quindi sarebbe il prossimo presidente della Repubblica a essere scelto in maniera diversa". Ainis, poi, ha spiegato di averele stesse cose diin un articolo di qualche giorno fa, senza però suscitare lo stesso effetto: "Se si passa a un ...

pif_iltestimone : Sono proprio una testa di minchia! Quando mi invitano nelle scuole dico di non pagare il mafioso per riavere il mot… - Danyboy1991 : RT @MeriLandolfo: Per chi non ha ancora visto l'ultimo episodio o aspetterà Real time vi dico solo una cosa ' preparate i pop corn ??, una c… - V3lthan : @giuliocavalli Mi pare una reazione fuori luogo. Cosa ci sarebbe di sbagliato nelle parole usate per descrivere il… - BAliceB90 : RT @Bagghy777: L'unica cosa che dico è che siamo un hashtag su twitter. Se non ci vengono a cercare noi non esistiamo #jeru - a_conti_fatti : @CarlodeBlasio1 @TgrRaiPiemonte ma tu allevatore non verifichi prima, dico prima, cosa gli dai per cibo al tuo alle… -