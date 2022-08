Sport in tv oggi, venerdì 12 agosto 2022: programma e diretta tv (Di venerdì 12 agosto 2022) Una giornata all’insegna di diverse discipline Sportive. Lo Sport in tv oggi, venerdì 12 agosto 2022, non lascerà a bocca asciutta gli appassionati con diversi, ed importanti, appuntamenti da seguire con estremo interesse ed attenzione. Sono diversi gli eventi da seguire tutti di un fiato: al centro del palcoscenico gli European Championships, il nuoto, il ciclismo e l’equitazione. Sport in tv oggi: ecco tutti gli appuntamenti Olimpiadi Equitazione (Credit foto – Olimpiadi estive Tokyo 2020 fanpage)Ecco tutto il programma odierno: 09.00 Sport vari, European Championships: seconda giornata – Rai 2 (14.00-15.00, 17.35-18.00, 20.05-20.30) e RaiSport+HD (09.00-19.30), RaiPlay, RaiPlay 3; per ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 12 agosto 2022) Una giornata all’insegna di diverse disciplineive. Loin tv12, non lascerà a bocca asciutta gli appassionati con diversi, ed importanti, appuntamenti da seguire con estremo interesse ed attenzione. Sono diversi gli eventi da seguire tutti di un fiato: al centro del palcoscenico gli European Championships, il nuoto, il ciclismo e l’equitazione.in tv: ecco tutti gli appuntamenti Olimpiadi Equitazione (Credit foto – Olimpiadi estive Tokyo 2020 fanpage)Ecco tutto ilodierno: 09.00vari, European Championships: seconda giornata – Rai 2 (14.00-15.00, 17.35-18.00, 20.05-20.30) e Rai+HD (09.00-19.30), RaiPlay, RaiPlay 3; per ...

Agenzia_Ansa : Prima medaglia per l'Italia agli Europei di nuoto di Roma al via oggi. E' argento per le Azzurre del nuoto sincroni… - AliprandiJacopo : ?? Sul Corriere dello Sport di oggi uno speciale di 25 pagine su Dybala realizzato da @Marco_Evang e Massimo Perrone… - rchechi72 : RT @conteDartagnan: Prendiamo atto che il PD non esiste più e che un voto a Forza Itaglia è un voto alla destra estrema…chi è moderato oggi… - renzianadoc : RT @conteDartagnan: Prendiamo atto che il PD non esiste più e che un voto a Forza Itaglia è un voto alla destra estrema…chi è moderato oggi… - SportRepubblica : Nuoto, gli italiani in gara oggi a Roma: Ceccon, Martinenghi, Panziera, Quadarella e Minisini in finale -