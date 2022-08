Sorpresa DAZN, sarà anche sul digitale terrestre? (Di venerdì 12 agosto 2022) L’anno scorso, a causa di una serie di disservizi, le partite che andavano in onda su DAZN sono finite poi anche sul digitale terrestre. sarà una situazione che si ripresenterà anche quest’anno? Se si, come? Sta per ripartire il campionato di calcio di Serie A che, di nuovo, è in esclusiva nella sua interezza sulla L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di venerdì 12 agosto 2022) L’anno scorso, a causa di una serie di disservizi, le partite che andavano in onda susono finite poisuluna situazione che si ripresenteràquest’anno? Se si, come? Sta per ripartire il campionato di calcio di Serie A che, di nuovo, è in esclusiva nella sua interezza sulla L'articolo proviene da Consumatore.com.

DarioFen : @LazialeOrietta @GiovAc1927 @DAZN_IT Ni. Nel senso che li metterei in ordine di sorpresa, che possono essere, e Uti… - ArmandaGelsomin : RT @DAZN_IT: Inter? Juventus? Estero? Il futuro di Nikola #Milenkovic potrebbe riservare una 'sorpresa' #DAZN - DAZN_IT : Inter? Juventus? Estero? Il futuro di Nikola #Milenkovic potrebbe riservare una 'sorpresa' #DAZN - siamo_la_Roma : ??? Non una sorpresa l'#Olimpico sold-out per #RomaShakhtar ?? Lo è stata forse per #Dazn, che trasmetterà la gara m… -