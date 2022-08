“Si è fidanzato, non torna a UeD”: la storia del cavaliere è ufficiale (Di venerdì 12 agosto 2022) Poche settimane e inizieranno le registrazioni della nuova stagione di UeD e le voci sui protagonisti non si arrestano, tra chi ci sarà e chi no. Al secondo gruppo appartiene probabilmente Marcello Messina, che a quanto pare si è di nuovo fidanzato. Ricordate? Il cavaliere si era fatto conoscere dal pubblico per la sua relazione breve con Ida Platano, la cui presenza è invece data per sicura. Relazione che di fatto non è mai decollata ed entrambi hanno proseguito il proprio percorso all’interno del dating show. Obiettivo: trovare l’amore. Marcello Messina fidanzato: le ultime sul cavaliere di UeD Come Ida Platano, Marcello Messina è rimasto alla corte di Maria De Filippi e si è anche più volte distinto per le discussioni con Armando Incarnato. In studio nessuna dama per lui, ma fuori, lontano dalle ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 12 agosto 2022) Poche settimane e inizieranno le registrazioni della nuova stagione di UeD e le voci sui protagonisti non si arrestano, tra chi ci sarà e chi no. Al secondo gruppo appartiene probabilmente Marcello Messina, che a quanto pare si è di nuovo. Ricordate? Ilsi era fatto conoscere dal pubblico per la sua relazione breve con Ida Platano, la cui presenza è invece data per sicura. Relazione che di fatto non è mai decollata ed entrambi hanno proseguito il proprio percorso all’interno del dating show. Obiettivo: trovare l’amore. Marcello Messina: le ultime suldi UeD Come Ida Platano, Marcello Messina è rimasto alla corte di Maria De Filippi e si è anche più volte distinto per le discussioni con Armando Incarnato. In studio nessuna dama per lui, ma fuori, lontano dalle ...

moovnys_ : la mia migliore amica che sparisce completamente dalla circolazione non appena torna il suo fidanzato in città, ver… - Cipensoio3 : @Luciana75659750 @veritas22294454 Certo solo ora vi conviene ammettere che Pier è fidanzato ma per du anni avete fr… - accioclownery : RT @miocuginoMigue2: per me impensabile che il fidanzato geloso ti dica che non puoi andare a ballare da sola io a una cosa del genere lo p… - iusdatumsceleri : non ho mai visto un ingegnere fidanzato - iskyfra : @salemisusine Non è che toglie visibilità P ma regala dei soldi alle discoteche. Te sei abituata a lavorare gratis… -