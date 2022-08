Romagnoli abbraccia la Lazio

Leggi su iltempo

(Di venerdì 12 agosto 2022) Ancora 48 ore e avrà l'abbraccio della sua gente, giocherà con l'aquila sul petto in un Olimpico che, finalmente sarà amico dopo tante sfide con altre maglie. Alessiosta per coronare il sogno di una vita pallonara, dopo gli esordi nella Roma e lo scudetto da capitano vinto qualche mese fa col Milan. Nel mezzo tante dichiarazioni senza mai nascondere la sua passione per i colori biancocelesti fino a quel 28 febbraio del 2018. Sfida di Coppa Italia decisiva per andare in finale, si va ai rigori, tocca a lui decretare la qualificazione rossonera sotto la curva Nord segnando il penalty decisivo. Milan in finale, lui fermo, non riuscì ad esultare, sapeva che cosa provavano i tifosi dellaper quella sconfitta arrivata in una giornata terribile con tanto di insolita nevicata notturna. Quella sera si rinsaldò il rapporto con i tifosi ...