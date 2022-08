Probabili formazioni Fiorentina-Cremonese: prima giornata Serie A 2022/2023 (Di venerdì 12 agosto 2022) Le Probabili formazioni di Fiorentina-Cremonese, match della prima giornata di Serie A 2022/2023. Fischio d’inizio alle 18:30 di domenica 14 agosto nella cornice di un Franchi che si appresta al ritorno in Europa. prima però c’è la sfida ad una delle tre neopromosse. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. Fiorentina – Gollini, Dodò e Jovic pronti all’esordio. Zurkowski si prepara ad una maglia da titolare. Gonzalez e Ikone dovrebbero completare il tridente d’attacco. Cremonese – Tsadjout e Okereke pronti a partire dal 1?. Vasquez dovrebbe debuttare dal 1? nel terzetto difensivo. Le ... Leggi su sportface (Di venerdì 12 agosto 2022) Ledi, match delladi. Fischio d’inizio alle 18:30 di domenica 14 agosto nella cornice di un Franchi che si appresta al ritorno in Europa.però c’è la sfida ad una delle tre neopromosse. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale.– Gollini, Dodò e Jovic pronti all’esordio. Zurkowski si prepara ad una maglia da titolare. Gonzalez e Ikone dovrebbero completare il tridente d’attacco.– Tsadjout e Okereke pronti a partire dal 1?. Vasquez dovrebbe debuttare dal 1? nel terzetto difensivo. Le ...

forumJuventus : #JuveSassuolo, lunedì ore 20,45. Probabili formazioni GdS: 'Sarà 3-5-1-1 con Di Maria e Vlahovic in attacco, sulle… - FBiasin : Capisci che la luce sta per tornare quando nei siti ricompaiono le straordinarie PROBABILI FORMAZIONI. Che bellezza. - sportpaper : Sfida affascinante in Serie B tra Parma e Bari, due formazioni candidate alla promozione in Serie A. PROBABILI FORM… - Dalla_SerieA : Probabili formazioni Fiorentina-Cremonese: aggiornamenti - - incognivalse : @emahincredibile nelle probabili formazioni lo metteva in ballottaggio con goretzka -