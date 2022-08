Per un look fantastico come Lorella Cuccarini il segreto è un abito a fiori (Di venerdì 12 agosto 2022) Quando hai talento, talento vero, non importa quanto tempo passi o quali scelte si siano fatte nella vita. La gente riconoscerà sempre i tuoi meriti anche se torni nel mondo dello spettacolo dopo molti anni di “stop”. Lorella Cuccarini ci conquista oggi con un abito rosso a piccoli fiori, simbolo dell’estate. Mese importante per Lorella L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 12 agosto 2022) Quando hai talento, talento vero, non importa quanto tempo passi o quali scelte si siano fatte nella vita. La gente riconoscerà sempre i tuoi meriti anche se torni nel mondo dello spettacolo dopo molti anni di “stop”.ci conquista oggi con unrosso a piccoli, simbolo dell’estate. Mese importante perL'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

mewyoongij : RAGA HELP Per voi può andare come look di partenza? ?? - fanpage : Ilary Blasi pronta a tornare all'università e a cambiare look pur di non somigliare a Noemi Bocchi, presunta nuova… - EnzoSulWeb : RT @redazionerumors: #IlaryBlasi cambia look per differenziarsi dalla rivale #NoemiBocchi e vorrebbe anche tornare all'università per ripre… - vantexiIe : questa storia di famoso artista italiano e dei suoi concerti va tipo così: attivisti, ambientalisti, geologi, ESPE… - Maria66630111 : @BenissimoVa Cerco un po' di blù? Complimenti per il nuovo look! Davvero indovinato?? -