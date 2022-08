Paolo Bonolis ed Enrico Brignano non si parlano più ecco cosa è successo tra i due

(Di venerdì 12 agosto 2022)edavrebbero litigato. I due, da sempre molto amici, avrebbero avuto una discussione che li ha portati a non parlarsi più, tanto che il conduttore non sarebbe stato nemmeno invitato al matrimonio trae la compagna Flora Canto.Nel corso delle nozze pare si sia parlato molto dell’assenza di Sonia e

MCriscitiello : Davide Bonolis, figlio di Paolo e @SBruganelli attaccante 2003, alla @TriestinaCalcio Se ne parla molto bene. Calci… - Gianni33007 : E chi non lo fa , le pubbliche amministrazioni sono piene, basta seguire i politici, infatti molte strutture sono i… - risvegIio : 2:15 mi sono appena messa a piangere guardando un edit su paolo bonolis e laurenti io nn sto bene ma proprio per ni… - Respawn_Vecino : @frjarielli Sto tutto Paolo bonolis che canta A E I O U Y - Emmachampagne95 : RT @inter5tell4r: *voce di paolo bonolis* SIGNORINA COSA FAAAA??? #StellaManente -

Secondo alcune indiscrezioni,e Enrico Brignano non si parlerebbero più Senza alcuna ombra di dubbioe Enrico Brignano sono due dei personaggi pià amati e seguiti all'interno del mondo della televisione ...Al suo fianco ci sarà Sonia Bruganelli , la moglie digià presente durante la scorsa edizione. Come riportato testualmente dal sito 'Il Sussidiario', l'artista ha rilasciato un'...Momenti di paura per Ida Platano. La dama di Uomini e Donne ha tenuto i suoi fan con il fiato sospeso per quasi un'intera giornata. Dopo diverse ore di silenzio social, l'ex di ...Intervistata dal settimanale "Nuovo Tv" Orietta Berti ha voluto parlare della settima edizione del "Grande Fratello Vip" e di come si vuole comportare con i vipponi nella Casa ...