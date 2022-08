Nasce il Terzo polo | definito l’accordo tra Renzi e Calenda

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 12 agosto 2022) “Adesso insieme Italia Viva e Azione per Italia sul serio”. Lo scrive su twitter. “Io sono il leader di questa campagna elettorale, rimane l’autonomia dei partiti”, dicecommentandoelettorale conÈ statoelettorale tra il leader di Iv, Matteo, e quello di Azione, Carlo. “oggi per la prima volta un’alternativa seria e pragmatica al bipopulismo di destra e di sinistra che ha devastato questo paese e sfiduciato Draghi. Ringrazio Matteoper la generosità” “Abbiamo deciso di provarci. Il 25 settembre troverete sulla scheda elettorale anche questa possibilità: non accontentatevi dei meno peggio, mandate in Parlamento persone di qualità”. Lo ...