Miriana Trevisan rilascia una preziosa riflessione | “Sono una gladiatrice” FOTO

361_magazine : - fabius24119863 : comme e bella comme e bella Miriana Trevisan forse è meglio far parlare la foto che i commenti ??????@MIRIANA_TREV - antoniosartor : @Gloriajadore Ex Miriana Trevisan ?? praticamente un coglione - ParliamoDiNews : Miriana Trevisan già dimenticata | Mano nella mano con lei: avvistamento sospetto #miriana #trevisan #dimenticata… - lorenzosarro5 : @DaniEla50095342 @GrandeFrateIlo @faribatherani= alba parietti alain gelati e figlia chiara beatrice galati… -

Fortementein.com

Dal 1993 al 1996 la valletta di Pressing fu Antonella Elia, poi dal 1996 al 1997 toccò ae dal 1997 al 1999 a Elenoire Casalegno.Ad un tratto, Gianni si sarebbe scambiato un passionale bacio con Biagio D'Anelli, che nella casa del GF aveva avuto una storia d'amore con, ex di Non è la Rai. Una storia durata il ... Miriana Trevisan, il dramma del cancro "Ho trascurato questo male..." Miriana Trevisan rilascia una preziosa riflessione sui social: ecco cosa è emerso dalle parole dell'ex gieffina ...Giacomo Urtis è un personaggio che si è fatto molto amare dai telespettatori del Grande Fratello Vip. E’ rimasto in buoni rapporti con quasi tutti gli ex coinquilini tranne Miriana Trevisan. Sicuramen ...