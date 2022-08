Mediaset: confermata in appello condanna a Vimeo, dovrà pagare risarcimento di 8,5 mln (Di venerdì 12 agosto 2022) Milano, 12 ago.(Adnkronos) - La Corte d'appello di Roma ha rigettato l'istanza del portale online Vimeo, confermando integralmente il pronunciamento di primo grado del 10 gennaio 2019 e la condanna al pagamento di un risarcimento di 8,5 milioni di euro a Rti, società di Mediaset. Lo comunica il Biscione in una nota. In primo grado, si legge nella nota, il tribunale di Roma aveva condannato la piattaforma statunitense per la pubblicazione e la mancata rimozione di oltre 2000 video tratti da programmi tv Mediaset coperti da diritto d'autore. In appello il collegio presieduto dal giudice Gianna Maria Zannella ha nuovamente giudicato Vimeo come 'hosting attivo', "in tutto assimilabile - si legge nel dispositivo - a un servizio di video on ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 12 agosto 2022) Milano, 12 ago.(Adnkronos) - La Corte d'di Roma ha rigettato l'istanza del portale online, confermando integralmente il pronunciamento di primo grado del 10 gennaio 2019 e laal pagamento di undi 8,5 milioni di euro a Rti, società di. Lo comunica il Biscione in una nota. In primo grado, si legge nella nota, il tribunale di Roma avevato la piattaforma statunitense per la pubblicazione e la mancata rimozione di oltre 2000 video tratti da programmi tvcoperti da diritto d'autore. Inil collegio presieduto dal giudice Gianna Maria Zannella ha nuovamente giudicatocome 'hosting attivo', "in tutto assimilabile - si legge nel dispositivo - a un servizio di video on ...

