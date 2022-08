LIVE Nuoto, Europei 2022 in DIRETTA: Miressi, Paltrinieri e Benedetta Pilato per il primo squillo in batteria dalle 9.00 (Di venerdì 12 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI Europei DI Nuoto MEDAGLIERE GENERALE Europei 2022 (ROMA + MONACO) 8.54: Nei 200 rana maschili poche le possibilità di medaglia per gli azzurri Pizzini e Castello ma alla finale si può puntare 8.52: Tanta Italia anche nelle batterie dei 100 rana: Pilato, Carraro, Castiglioni e Angiolini sarebbero tutte da finale e dunque la battaglia sarà già nelle batterie. Hansson e Meilutyte le due rivali, vista l’assenza della giovane Jefimova. 8.49: Inizia l’avventura delle star della velocità maschile con batterie e semifinali dei 100 stile libero. Popovici è il grande favorito ma Miressi e Ceccon per l’Italia possono dire la loro ma attenzione anche a Zazzeri che, con la stessa condizione di Budapest, ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEGLIDIMEDAGLIERE GENERALE(ROMA + MONACO) 8.54: Nei 200 rana maschili poche le possibilità di medaglia per gli azzurri Pizzini e Castello ma alla finale si può puntare 8.52: Tanta Italia anche nelle batterie dei 100 rana:, Carraro, Castiglioni e Angiolini sarebbero tutte da finale e dunque la battaglia sarà già nelle batterie. Hansson e Meilutyte le due rivali, vista l’assenza della giovane Jefimova. 8.49: Inizia l’avventura delle star della velocità maschile con batterie e semifinali dei 100 stile libero. Popovici è il grande favorito mae Ceccon per l’Italia possono dire la loro ma attenzione anche a Zazzeri che, con la stessa condizione di Budapest, ...

