Kristen Stewart sulla sua prima esperienza con i paparazzi: "Stavo fumando erba con il mio ex" Kristen Stewart si è recentemente aperta a proposito della sua prima esperienza con i paparazzi, rivelando che quando venne immortalata stava fumando marijuana con il suo ex. Kristen Stewart ha recentemente parlato della sua carriera di attrice, della fama acquisita dopo aver recitato in Twilight, della sua prima esperienza con i paparazzi e dei suoi tentativi di mettere a tacere il "rumore" durante quel peculiare periodo della sua vita. La Stewart, durante un episodio di Hart To Hart su Peacock, ha parlato con Kevin Hart a proposito dei suoi primi giorni nel mondo della recitazione, prima che la conversazione si spostasse sui paparazzi e su come la sua ...

