Kiev, forze russe attaccano Kramatorsk, uccisi due civili (Di venerdì 12 agosto 2022) Le forze russe hanno sferrato un attacco contro la città di Kramatorsk, nella regione di Donetsk, colpendo un quartiere residenziale, con due vittime e 13 feriti. Il raid è stato reso noto su Telegram ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 12 agosto 2022) Lehanno sferrato un attacco contro la città di, nella regione di Donetsk, colpendo un quartiere residenziale, con due vittime e 13 feriti. Il raid è stato reso noto su Telegram ...

Renato47Rm : RT @Ecatetriformis: In risposta a Kiev?? Amnesty :'Nessuna delle persone che abbiamo intervistato era in prigioni russe o 'campi di filtrazi… - myrosycandy : RT @Ecatetriformis: In risposta a Kiev?? Amnesty :'Nessuna delle persone che abbiamo intervistato era in prigioni russe o 'campi di filtrazi… - Ecatetriformis : In risposta a Kiev?? Amnesty :'Nessuna delle persone che abbiamo intervistato era in prigioni russe o 'campi di filt… - zettai_Ari : RT @Ecatetriformis: 2.400 soldati ucraini sono stati addestrati nei campi di addestramento britannici, ha affermato Oleksiy Gromov, vice ca… - Ecatetriformis : 2.400 soldati ucraini sono stati addestrati nei campi di addestramento britannici, ha affermato Oleksiy Gromov, vic… -