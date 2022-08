Goletta Verde | fuorilegge il 32% delle acque di mare e laghi

(Di venerdì 12 agosto 2022) Inquinato o fortemente inquinato quasi un campione su tre prelevato e sottoposto ad analisi microbiologiche in 18 regioni e 37italiani. Il 55% dei punti critici si concentra in foci di fiumi, canali e torrenti. Tra icon più punti campionati fuori legge il Lario e la sponda lombarda deidi Garda e Maggiore

Legambiente : RT @ansa_ambiente: Il 32% delle acque costiere e dei laghi analizzate da @Legambiente durante le campagne #Golettaverde e Goletta dei laghi… - lametino : Goletta verde, Calabria maglia nera con 11 punti ”inquinati” da batteri - - Telefriuli1 : Presentati i risultati della campagna di Legambiente. Sui dieci punti campionati, solo a Muggia si sforano i limiti… - Etrurianews : Su 82 punti inquinati nelle coste italiane, 15 sono nel Lazio. - Legambiente : Ecco il bilancio di @GolettaVerde e @golettadeilaghi 2022: inquinato quasi 1 campione su 3. Il 55% dei punti critic… -

Su 82 punti inquinati nelle coste italiane, 15 sono nel Lazio. Dei 42 prelievi oltre i limiti nei laghi d'Italia, 7 sono della nostra regione ROMA -dei Laghi 2022 di Legambiente ha ripercorso il viaggio delle campagne estive dell'associazione e presentato il quadro complessivo dei risultati delle analisi che hanno ...E' 'fuorilegge' il 32% delle acque costiere e dei laghi analizzate da Legambiente durante le campagnedei laghi 2022 in cui è stato trovato 'inquinato o fortemente inquinato' quasi un campione su tre prelevato e sottoposto ad analisi microbiologiche in 18 regioni e 37 laghi ...Su 29 punti analizzati lunga la costa pugliese da Goletta verde e nessuno è risultato oltre i limiti di legge per quanto riguarda la presenza di batteri o inquinanti. (ANSA) ...Le due campagne itineranti di Legambiente in 18 regioni e 37 laghi italiani: su 387 campioni d'acqua 124 risultati oltre i limiti di legge per inquinanti ...