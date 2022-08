Elezioni, l’appello di Cifa ai partiti (Di venerdì 12 agosto 2022) “Auspico che dai programmi elettorali scaturiscano impegni concreti – e con tempi certi di realizzazione – che tengano conto di chi nel Paese rappresenta davvero l’economia reale”. Lo ha dichiarato il presidente dell’associazione di imprese Cifa Italia, Andrea Cafà, nel suo appello ai partiti in vista della prossima competizione elettorale. “Mi riferisco a quelle categorie che – ha aggiunto il presidente di Cifa -, pur essendo meno garantite, concorrono in modo determinante alla tenuta del Pil: i titolari di partita Iva, i professionisti, le micro e le piccole imprese. Realtà, queste ultime, che peraltro garantiscono l’occupazione di oltre il 50% della popolazione lavorativa nel settore privato”. “Comprendo – ha proseguito Cafà – le difficoltà affrontate dai segretari di partito impegnati, proprio in queste ore, nella definizione delle ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 12 agosto 2022) “Auspico che dai programmi elettorali scaturiscano impegni concreti – e con tempi certi di realizzazione – che tengano conto di chi nel Paese rappresenta davvero l’economia reale”. Lo ha dichiarato il presidente dell’associazione di impreseItalia, Andrea Cafà, nel suo appello aiin vista della prossima competizione elettorale. “Mi riferisco a quelle categorie che – ha aggiunto il presidente di-, pur essendo meno garantite, concorrono in modo determinante alla tenuta del Pil: i titolari di partita Iva, i professionisti, le micro e le piccole imprese. Realtà, queste ultime, che peraltro garantiscono l’occupazione di oltre il 50% della popolazione lavorativa nel settore privato”. “Comprendo – ha proseguito Cafà – le difficoltà affrontate dai segretari di partito impegnati, proprio in queste ore, nella definizione delle ...

