Elezioni, Berlusconi: Ora condono e rientro di capitali dall'estero (Di venerdì 12 agosto 2022) Ci sarà sia un condono che un rientro di capitali dall'estero? "Si', immagino di sì. Non conosco ancora la proposta di Fratelli d'Italia (sul rientro dei capitali, ndr), ma penso che si farà'". Lo ha detto il leader di Fi, Silvio Berlusconi, a Radio Capital. "Sono convinto che la flat tax si farà – ha poi aggiunto – perché è lo strumento più efficace per lo sviluppo" e che "in tutti i paesi in cui è stata adottata ha portato benefici". Quali? Gli è stato chiesto: "Hong Kong, la Russia – alla quale l'ho suggerita io – l'Albania, la Romania, la Bulgaria… insomma sono tanti, 56", ha concluso. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

