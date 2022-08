È possibile limitare il riscaldamento globale manipolando la luce del sole?

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 12 agosto 2022) Ridurre le emissioni di gas a effetto serra ed evitare la deforestazione rimangono le due strade principali da seguire per mitigare, almeno nell’immediato, quella che è (o, almeno, dovrebbe essere) la principale preoccupazione umana del XXI secolo: il. Per un secondo però, provate a ribaltare il quadro, e immaginate di estirpare il problema alla radice. Ecco, la soluzione – secondo alcuni scienziati – potrebbe chiamarsi geoingegneria solare. Con la legge federale sugli stanziamenti del 2022 – firmata a marzo dal presidente statunitense Joe Biden – gli Stati Uniti stanno sviluppando un piano di ricerca proprio in questa direzione, investendo in quello che è uno dei campi più controversi per contrastare la crisi climatica. L’obiettivo del documento approvato dalla Casa Bianca è quello di dare vita – attraverso una collaborazione ...