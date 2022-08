Cristiano Malgioglio innamorato: «Per lei potrei diventare eterosessuale». Ecco di chi parla (Di venerdì 12 agosto 2022) Cristiano Malgioglio torna a parlare della sua vita sentimentale, rivelando alcuni aneddoti su quella che, secondo lui, sarebbe la donna della sua vita. «È l?unica per cui... Leggi su leggo (Di venerdì 12 agosto 2022)torna are della sua vita sentimentale, rivelando alcuni aneddoti su quella che, secondo lui, sarebbe la donna della sua vita. «È l?unica per cui...

