Cosa resterà del mio amore estivo? Non voglio illudermi, ma… (Di venerdì 12 agosto 2022) Non ci sono evidenze scientifiche che siano possibili viaggi in altre dimensioni: è solo una trovata da filmetti di fantascienza di serie B. O forse no: c'è un momento in cui questi viaggi avvengono senza sfoggio di astronavi o salti temporali. Accade quando andiamo in vacanza. Partiamo tranquille, trolley e zainetto, e… bam! Ci troviamo catapultate in un'altra dimensione. Sole, mare, pelle nuda, risate, serate elettrizzanti, Spritz o analcolico di frutta, la testa si libera dai pensieri e accetta di respirare la libertà, il divertimento, l'altrove dalla vita di sempre. Sentirsi un po' fuori controllo? Anche sì In questa dimensione piacevole e sospesa anche l'approccio con gli altri diventa rilassato e disponibile. Quel ragazzo dalla pelle abbronzata, il sorriso che incanta, la parlantina simpatica e l'abbraccio avvolgente ci fa battere il cuore a mille. L'emozione è alle stelle. E in ... Leggi su dilei

