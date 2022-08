Conferenza stampa Juric: «Lite Vagnati? Contento abbia reagito, avevo visto soltanto un muro di gomma» (Di venerdì 12 agosto 2022) Ivan Juric, allenatore del Torino, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia del match contro il Monza di domani Ivan Juric, allenatore del Torino, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia del match contro il Monza di domani. Le sue dichiarazioni: MONZA – «Mi aspetto una partita difficilissima. Loro giocano bene e con un buon palleggio, non so come riusciremo a rispondere». MERCATO – «La squadra è incompleta a livello numerico. Sono Contento dei nuoi arrivi, ma credo che l’andazzo sia quello dello scorso anno. Prendiamo giocatori che hanno fatto male negli ultimi anni sperando di ravvivarli. Manca ancora qualcosa e il mercato è lungo. Bremer? E’ andato via il miglior difensore della A e non è arrivato nessuno. Non voglio più litigare sono sincero. Voglio ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 12 agosto 2022) Ivan, allenatore del Torino, ha parlato inalla vigilia del match contro il Monza di domani Ivan, allenatore del Torino, ha parlato inalla vigilia del match contro il Monza di domani. Le sue dichiarazioni: MONZA – «Mi aspetto una partita difficilissima. Loro giocano bene e con un buon palleggio, non so come riusciremo a rispondere». MERCATO – «La squadra è incompleta a livello numerico. Sonodei nuoi arrivi, ma credo che l’andazzo sia quello dello scorso anno. Prendiamo giocatori che hanno fatto male negli ultimi anni sperando di ravvivarli. Manca ancora qualcosa e il mercato è lungo. Bremer? E’ andato via il miglior difensore della A e non è arrivato nessuno. Non voglio più litigare sono sincero. Voglio ...

