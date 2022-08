Ciclismo su pista | medagliere Europei 2022 | Italia sesta con 1 argento

(Di venerdì 12 agosto 2022) Glidisuandranno in scena dall’11 al 16 agosto a Monaco (Germania). L’spera di essere protagonista, anche se mancheranno alcune stelle come Filippo Ganna e Jonathan Milan. Di seguito ildella rassegna continentale.SU# NAZIONE OROBRONZO TOTALE 1. Germania 2 0 0 2 2. Francia 1 1 1 3 3. Paesi Bassi 1 1 0 2 4. Norvegia 1 0 0 1 5. Gran Bretagna 0 1 2 3 6.0 1 0 1 6. Danimarca 0 1 0 1 8. Polonia 0 0 2 2 Foto: Feder

Le italiane sono poi rimaste in tre prima delle avversarie che, grazie al solito incredibile apporto di Lisa Brennauer, hanno lanciato la rimonta. Ne è nata una gara equilibratissima negli ultimi giri,...A Monaco brilla l'Italia del ciclismo su pista. Le ragazze dell'inseguimento si mettono un fantastico argento europei dopo una finale splendida a Monaco. Rachele Barbieri, Vittoria Guazzini, Letizia Paternoster e Silvia Zanardi, ... Le azzurre (Rachele Barbieri, Vittoria Guazzini, Letizia Paternoster e Silvia Zanardi) sconfitte in finale dalla Germania ...La piacentina, inserita nel quartetto nella fase di qualificazione, ha poi lasciato il posto in finale a Martina Fidanza. Oro per la Germania ...