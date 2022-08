Calcio femminile, le venti candidate al Pallone d’Oro 2022 (Di venerdì 12 agosto 2022) Sono state annunciate le venti candidate al Pallone d’Oro femminile per la stagione 2022. Si tratta di Selma Bacha (Fra, Lione) Aitana Bonmati (Spa, FC Barcellona) Millie Bright (Ing, Chelsea) Lucy Bronze (Ing, FC Barcellona) Kadidiatou Diani (Fra, PSG) Christiane Endler (Cil, Lione) Ada Hegerberg (Nor, Lione) Marie-Antoinette Katoto (Fra, PSG) Sam Kerr (Aus, Chelsea) Catarina Macario (Usa, Lione) Beth Mead(Ing, Arsenal) Vivianne Miedema (Ola, Arsenal) Alex Morgan (Usa, Wave di San Diego) Lena Oberdorf (Ger, VfL Wolfsburg) Asisat Oshoala (Nga, FC Barcellona) Alexandra Popp (Ger, VfL Wolfsburg) Alexia Putellas (Spa, FC Barcellona) Wendie Renard (Fra, Lione) Trinity Rodman (Usa, Spirit de Washington) Fridolina Rolfo (Sve, FC Barcellona). La data della premiazione è fissata per il 17 ... Leggi su sportface (Di venerdì 12 agosto 2022) Sono state annunciate lealper la stagione. Si tratta di Selma Bacha (Fra, Lione) Aitana Bonmati (Spa, FC Barcellona) Millie Bright (Ing, Chelsea) Lucy Bronze (Ing, FC Barcellona) Kadidiatou Diani (Fra, PSG) Christiane Endler (Cil, Lione) Ada Hegerberg (Nor, Lione) Marie-Antoinette Katoto (Fra, PSG) Sam Kerr (Aus, Chelsea) Catarina Macario (Usa, Lione) Beth Mead(Ing, Arsenal) Vivianne Miedema (Ola, Arsenal) Alex Morgan (Usa, Wave di San Diego) Lena Oberdorf (Ger, VfL Wolfsburg) Asisat Oshoala (Nga, FC Barcellona) Alexandra Popp (Ger, VfL Wolfsburg) Alexia Putellas (Spa, FC Barcellona) Wendie Renard (Fra, Lione) Trinity Rodman (Usa, Spirit de Washington) Fridolina Rolfo (Sve, FC Barcellona). La data della premiazione è fissata per il 17 ...

