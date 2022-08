Buffon, il saluto a Garella: «Impresa unica, come il tuo stile» (Di venerdì 12 agosto 2022) La dedica di Gigi Buffon a Claudio Garella, che se ne è andato oggi: «Il calcio italiano perde un grande uomo» Gianluigi Buffon, dal suo profilo Twitter, rende omaggio a Claudio Garella, venuto a mancare nella giornata di oggi. Di seguito le sue parole. Sei riuscito a fare un qualcosa che è rimasto nella storia.Perché portare il Verona sul tetto d’Italia e subito dopo contribuire a scrivere un pezzo gigantesco della storia del Napoli non è da tutti.Impresa unica, come il tuo stile. Il calcio italiano perde un grande uomo. pic.twitter.com/YaKeBD3GRY— Gianluigi Buffon (@gianluigiBuffon) August 12, 2022 «Sei riuscito a fare un qualcosa che è rimasto nella storia. Perché portare il Verona sul tetto d’Italia e ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 12 agosto 2022) La dedica di Gigia Claudio, che se ne è andato oggi: «Il calcio italiano perde un grande uomo» Gianluigi, dal suo profilo Twitter, rende omaggio a Claudio, venuto a mancare nella giornata di oggi. Di seguito le sue parole. Sei riuscito a fare un qualcosa che è rimasto nella storia.Perché portare il Verona sul tetto d’Italia e subito dopo contribuire a scrivere un pezzo gigantesco della storia del Napoli non è da tutti.il tuo. Il calcio italiano perde un grande uomo. pic.twitter.com/YaKeBD3GRY— Gianluigi(@gianluigi) August 12, 2022 «Sei riuscito a fare un qualcosa che è rimasto nella storia. Perché portare il Verona sul tetto d’Italia e ...

