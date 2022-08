Berlusconi “Nessun attacco a Mattarella, ho detto un'ovvietà” (Di venerdì 12 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Non ho mai attaccato il Presidente Mattarella, nè mai ne ho chiesto le dimissioni. Ho solo detto una cosa ovvia e scontata, e cioè che, una volta approvata la riforma costituzionale sul Presidenzialismo, prima di procedere all'elezione diretta del nuovo Capo Dello Stato, sarebbero necessarie le dimissioni di Mattarella “che potrebbe peraltro essere eletto di nuovo””. Lo scrive su Facebook il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in riferimento alle polemiche suscitate da una sua intervista radiofonica.“Tutto qui: una semplice spiegazione di come potrebbe funzionare la riforma sul Presidenzialismo proposta nel programma del centro-destra – aggiunge -. Come si possa scambiare tutto questo per un “attacco a Mattarella” rimane un mistero. O forse si può ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 12 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Non ho mai attaccato il Presidente, nè mai ne ho chiesto le dimissioni. Ho solouna cosa ovvia e scontata, e cioè che, una volta approvata la riforma costituzionale sul Presidenzialismo, prima di procedere all'elezione diretta del nuovo Capo Dello Stato, sarebbero necessarie le dimissioni di“che potrebbe peraltro essere eletto di nuovo””. Lo scrive su Facebook il presidente di Forza Italia, Silvio, in riferimento alle polemiche suscitate da una sua intervista radiofonica.“Tutto qui: una semplice spiegazione di come potrebbe funzionare la riforma sul Presidenzialismo proposta nel programma del centro-destra – aggiunge -. Come si possa scambiare tutto questo per un “” rimane un mistero. O forse si può ...

