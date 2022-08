Berlusconi: “Mattarella dovrà dimettersi, faremo il presidenzialismo” (Di venerdì 12 agosto 2022) Il nome di Sergio Mattarella finisce nella fornace della campagna elettorale. Silvio Berlusconi prefigura le dimissioni del Presidente della Repubblica, perché spera “che il presidenzialismo si farà“. Letta: “Attacco al capo dello Stato“. “Io spero che la riforma costituzionale sul presidenzialismo si farà. È dal 1995 che ho proposto un sistema presidenziale” per l’Italia. Così Silvio Berlusconi, oggi 12 agosto a Radio Capital. Un sistema “perfettamente democratico che la democrazia la esalta consentendo al popolo di scegliere direttamente da chi essere governato“. “Se la riforma entrasse in vigore sarebbero necessarie le dimissioni” di Mattarella, sostiene il fondatore di Forza Italia. E ciò “per andare all’elezione diretta di un capo dello Stato che, guarda caso, potrebbe essere ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 12 agosto 2022) Il nome di Sergiofinisce nella fornace della campagna elettorale. Silvioprefigura le dimissioni del Presidente della Repubblica, perché spera “che ilsi farà“. Letta: “Attacco al capo dello Stato“. “Io spero che la riforma costituzionale sulsi farà. È dal 1995 che ho proposto un sistema presidenziale” per l’Italia. Così Silvio, oggi 12 agosto a Radio Capital. Un sistema “perfettamente democratico che la democrazia la esalta consentendo al popolo di scegliere direttamente da chi essere governato“. “Se la riforma entrasse in vigore sarebbero necessarie le dimissioni” di, sostiene il fondatore di Forza Italia. E ciò “per andare all’elezione diretta di un capo dello Stato che, guarda caso, potrebbe essere ...

