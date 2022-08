Berlusconi | col presidenzialismo Mattarella dovrà dimettersi Letta | Destra pericolosa

Leggi su agi

(Di venerdì 12 agosto 2022) AGI - Se entrasse in vigoredovrebbe, poi magari potrebbe essere eletto di nuovo". Silvio, parlando a Radio Capital rilancia la sua proposta di riformare la Costituzione introducendo l'elezione diretta del Presidente della Repubblica. E alla domanda se l'intenzione nasconda un'aspirazione personale,nicchia. "Una mia candidatura? Mah, restiamo alle cose attuali", dice, per poi ribadire il concetto che ha subito scatenato reazioni. Il? "È un sistema perfettamente democratico. Se entrasse in vigore questa riforma, penso che sarebbero necessarie le dimissioni del presidenteper andare alle elezioni dirette del capo dello Stato". "Se oggi c'è un punto di unità nel paese è ...